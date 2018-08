"Lindenstraße": Neue Details zum Serientod von Hans Beimer

Neben Helga Beimer ist Hans Beimer einer der Urgesteine in der „ “. Nach mehr als 30 Jahren wird Joachim H. Luger aus der Serie aussteigen.

In seiner letzten Folge am 2. September wird das Funkhausorchester wird die Filmmusik live einspielen. Der Schauspieler hatte im Mai sein Serien-Aus verkündet – er will sich neuen Herausforderungen stellen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Neue Details zum Serientod

Bisher ist nur bekannt, dass Hans Beimer in der „Lindenstraße“ einen dramatischen Serientod sterben wird. Nun wurden aber weitere Details enthüllt. Nachdem Hans nicht vom Training zurückgekommen ist, macht sich Helga (Marie-Luise Marjan) auf die Suche nach ihn.

Nachdem Hans wieder zurück ist, wundert er sich, wo Helga ist. Da heftige Gewitter drohen, geht er nochmal in den Wald – dort findet er Helga in einem sehr schlechten Zustand vor. Hans und Helga werden von Anna (Irene Fischer) abgeholt. Es sieht so aus, dass alles in Ordnung ist – aber dann passiert etwas Schreckliches. Die letzte Folge von Hans Beimer zeigt die am 2. September.