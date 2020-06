"Lindenstraße"-Schock: Steigt Knut Hinz aka Hajo Scholz aus?

Knut Hinz ist ein Urgestein der „Lindenstraße“. In der Serie ist der Schauspieler als Hajo Scholz zu sehen. Die gestrige Folge hätte kaum dramatischer sein können: Es kam raus, dass Hajo Scholz tatsächlich Erich Schiller umgebracht hat.

Lea hat enthüllt, dass Hajo der Mörder ist. Danach hat er sie und Helga Beimer als Geisel genommen. Später hat er aufgegeben und wurde festgenommen. Möglicherweise könnte dass das Serien-Aus bedeuten, denn in der Soap wird er wohl nicht mehr so schnell auf freien Fuß kommen.

Für die Zuschauer wäre das bitter, denn das wäre nach Bill Mockridge in kürzester Zeit der zweite große Ausstieg in der „Lindenstraße“. Knut Hinz ist seit 1990 in dem Klassiker zu sehen und zählt neben Helga Beimer zu einer der Urgesteinen. Wie es in der „Lindenstraße“ weitergeht, zeigt die ARD am Sonntag um 18:50 Uhr.