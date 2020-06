Große Sorge um Gunnar Solka: "Lindenstraße"-Star bricht zusammen

In der ARD-Serie ist der Schauspieler als Friseur Lotti zu sehen. Am vergangenen Dienstag soll er plötzlich beim Sport zusammen gebrochen sein und liegt nun in einer Klinik. Sogar auf der Intensivstation musste der Serien-Star behandelt werden.

„Ja, es stimmt, Gunnar hatte einen Schwächeanfall im Fitnessstudio. Den Umständen entsprechend geht es ihm gut, es gibt keinen Grund zur Sorge. Er braucht jetzt Ruhe. Ich bitte darum, unsere Privatsphäre zu respektieren“, erklärt sein Freund gegenüber „Bild“.

Auch Marie-Luise Marjan war darüber schockiert. „Ich drücke die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist und er bald wieder so gut gelaunt bei uns am Set steht, wie wir ihn kennen und mögen“, sagt die Mutter Beimer-Darstellerin.