"Lindenstraße"-Urgestein Bill Mockridge: So erlebte er seine Beerdigung

Nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Darsteller konnten es kaum fassen. „Wir haben alle Rotz und Wasser geheult. In so vielen Jahren wächst man ja wie eine Familie zusammen“, sagt „Lindenstraße“-Kollegin Rebecca Simoneit-Barum.

Die Reaktionen nach dem Serien-Ausstieg waren überwältigend. „Es war ja keine Welle der Sympathie, es war ein Tsunami! Ich war völlig geflasht. Du machst ja deine Arbeit so gut wie möglich, aber wie emotional beteiligt die Leute sind, weißt du erst, wenn du gehst“, so Bill Mockridge. Er will die „Lindenstraße“ künftig weiter verfolgen.