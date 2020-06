"Lindenstraße"-Star Salvatore Caci ist tot

Wie berichtet wird, starb Salvatore Caci nach kurzer Krankheit. Heute soll die Beerdigung des "Lindenstraße"-Stars stattfinden. Familie, Freunde und Kollegen sind in großer Trauer. „Ich bin traurig. Er hat es immer geschafft, seine Wärme, die er privat ausstrahlte, in seine Rollen zu übertragen. Das hat ihn erfolgreich gemacht“, so Regisseur Holger Borggrefe.

Moderatorin Andrea Schmeiser schreibt über Facebook: „Danke, dass ich das Glück hatte, Dich kennenlernen zu dürfen."