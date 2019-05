Lindsay Lohan: Ist die Schauspielerin schwanger?

Anfang der 2000er gehörte zu den erfolgreichsten Youngstars in ganz . Doch dann kam der große Absturz. Mittlerweile ist es zimelich ruhig um die Schauspielerin geworden. Vor allem beruflich - nur privat schafft sie es auch heute noch in die Schlagzeilen...

Lindsay Lohan wehrt sich gegen Diebstahl-Gerüchte

Ist Lindsay Lohan schwanger?

Auch jetzt sprechen wieder alle über Lindsay Lohan. Denn alle fragen sich: Ist die 32-Jährige schwanger? Und sie selber ist Schuld an dem Gerücht!

Der Hollywoodstar kommentierte ein Foto der hochschwangeren Amy Schumer. Doch der Kommentar wirft Fragen auf. "Oh ja, fühlt es sich für alle so an, als wäre ich schon lange schwanger? Es ist schon ärgerlich, dass ich immer noch schwanger bin. Stell euch vor, wie ich mich fühle", so Amy bei . Und Lindsay? Die schreibt dazu: "Ich kann es dir nachempfinden!"

Die Fans von Lindsay Lohan flippen aus

Dieser Kommentar sorgt für mächtig Wirbel bei Instagram. "Sorry... WAS?" oder "Ist Lindsay auch schwanger", kommentieren die Internet-User. Andere wollen das aber nicht so richtig glauben. "Sie ist wahrscheinlich nur high", meint ein Follower. Wer am Ende Recht hat? Man darf gespannt sein....