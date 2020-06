Lindsay Lohan wehrt sich gegen Diebstahl-Gerüchte

Diese waren nach einer Party des nachts aus dem Haus des Gastgebers entwendet worden, während auch einige Übernachtungsgäste - darunter Lindsay Lohan - in dem Anwesen schliefen. Nachdem die Gäste und Lohan von der Polizei über den Diebstahl befragt wurden, waren Gerüchte laut geworden, die "Machete"-Darstellerin könne etwas mit dem Diebstahl zu tun haben. "Diese ganze negative Presse ist einfach nur Bullshit", echauffiert sich Lohan nun via Twitter. "Immer dann, wenn ich gerade Erfolg habe, denken sich die Leute Lügen aus. Das ist eine Schande, das wollte ich nur mal loswerden." Lohan war im vergangenen Jahr wegen des Diebstahls einer Halskette zu mehreren Wochen Strafarbeit verdonnert worden und konnte somit einer Gefängnisstrafe entgehen. In den vergangenen Monaten gelang es der Aktrice schließlich, wieder beruflich von sich reden zu machen, indem sie sich die Hauptrolle in dem Film "Liz & Dick" sicherte und eine Rolle in dem Streifen "The Canyons"ergattern konnte. © WENN