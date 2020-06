Linken-Politiker Dominic Heilig ist tot

Die traurige Neuigkeit machte nun der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch öffentlich. In einem rührenden Post schreibt er: "In der vergangenen Nacht ist mein Freund und Genosse Dominic Heiligviel zu früh im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Seinen Eltern und Angehörigen, seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus. Meine Gedanken sind in diesen schmerzlichen Stunden bei ihnen."