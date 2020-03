Liquido: Was machen die „Narcotic“-Stars um Wolfgang Schrödl heute?

In den 90ern war Liquido die deutsche Antwort auf international erfolgreiche Rockbands wie Coldplay und Linkin Park. Mit ihrem Welthit "Narcotic" brachten die vier Freunde aus Sinsheim ganze Festivalwiesen zum Beben. Lange blieb es still um die Rocker, doch 20 Jahre später greift einer von ihnen erneut an. Wolfgang Schrödl wagt 2020 den großen Comeback-Versuch, natürlich darf auch "Narcotic" nicht fehlen.

Feinster Synthie-Rock, viel Stimmengewalt und ein Text zum Mitgrölen: Ihr Ohrwurm „Narcotic“ sicherte den vier Sandkasten-Freunden von Liquido Ende der 90er Jahre ausverkaufte Tourneen, diverse Auszeichnungen und weltweit acht Millionen verkaufte Tonträger. Nach vier weiteren Alben, die erfolgstechnisch leider nicht an „Narcotic“ anknüpfen konnten, war trotzdem Schluss. Manch einer wird sich noch an Hits wie „Doubledecker" (1999) oder „Ordinary Life" (2005) erinnern, doch 2009 hatte es sich für die Band aus Sinsheim endgültig ausgerockt! Während Fans Liquido lange Zeit vermissen mussten, war einer der vier Jungs nicht untätig. Statt sich auf seinen verkauften Platten auszuruhen, zog Wolfgang Schrödl die musikalischen Strippen im Hintergrund. Mit seiner 2020 erschienen Single "Everybody knows" wagt der Rocker etwas ganz Neues, doch vorher steht er InTouch Online Rede und Antwort.

Wolfgang Schrödl & Stefan Schulte-Holthaus: Freunde fürs Leben

Mit Liquido eroberte Nachwuchsmusiker Wolfgang Schrödl Ende der 90er über Nacht internationale Bühnen, doch 20 Jahre später hat sich viel getan: "Ich bin heute lieber im Studio, tausche mich eher mit Musikern aus anderen Genres und mit anderem Hintergrund aus und freue mich über Synergien, die da unvoreingenommen entstehen können." Nach dem Band-Aus von Liquido genoss der damals 34-jährige seine musikalische Freiheit in vollen Zügen. Statt sich festzulegen widmete sich Wolfgang Schrödl lieber verschiedenen musikalischen Kooperationen. Neben seiner Band 7Fields, deren Sound stark an erinnert, stand er unter anderem gemeinsam mit dem Ex-Liquido-Bassisten Stefan Schulte-Holthaus unter dem Namen „Unter Ferner Liefen“ auf der Bühne. Die beiden Bandkollegen vereint bis heute weit mehr als nur ihre Leidenschaft für Musik: „Mit Stefan, dem Bassisten von Liquido, verbindet mich bis heute eine enge Freundschaft, auch wenn er bei München und ich in Berlin lebe. Zum Glück konnten wir uns das bewahren.“

Trotz seines doppelten Musik-Engagements fand Wolfgang Schrödl nebenbei die Zeit einige seiner Kompositionen für große Werbe-Kampagnen wie Volkswagen, Ferrero oder Karls Erdbeerhof beizusteuern. Währenddessen hat sein Kollege Stefan der Musik im klassischen Sinne den Rücken zugekehrt. Als Professor lehrt er heute Musikmanagment an der Hochschule Macromedia in München.

Wolfgang Schrödl: "Narcotic"-Comeback als Senex 2019

Nach einigen Jahren musikalischer Umtriebigkeit, ist Wolfgang Schrödl 2019 zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Gereifter und deutlich erfahrener greift der Ex-Liquido-Musiker unter dem Namen Senex mit einer neuen Version von „Narcotic“ in den Charts an. Sein Welthit aus den 90ern soll dem Rockmusiker zu einem großen Comeback verhelfen, doch auch neue Songs stehen auf der Tagesordnung. „Mir macht es zurzeit unheimlich Spaß, mit geschätzten Produzenten-Kollegen aus dem House/Pop-Bereich Songs zu entwickeln“ verrät er InTouch Online im Interview. Wolfgang Schrödls neueste Single „Everybody Knows“ (2020) handelt von dem schweren Verlust seiner eigenen Mutter. „Der Text ist trotzig und hoffnungsfroh. Alles mag vergehen, aber die Liebe bleibt. Und sie ist nicht nur ‚unkaputtbar‘. sondern hat das Potential zu wachsen, zu trösten und uns zu überleben“ erklärt er.

Aber da waren doch noch zwei weitere Jungs bei Liquido dabei? Und auch deren Karrieren können sich sehen lassen! Tim Eiermann vergnügt sich heute als Produzent in seinem Tonstudio, das zu seiner eigenen Musikschule gehört. Kurzzeitig kehrte er zu seiner ursprünglichen Metalband Pyogenesis zurück, die er im Jahr 2000 für Liquido verlassen hatte. Die Band konnte zwar nie einen Charthit wie „Narcotic“ landen, gibt aber immerhin auch heute noch Konzerte in ganz Europa, insbesondere auf großen Festivals. Wolfgang Maier, der ebenso von der Band Pyogenesis kam, hat der Musik im kommerziellen Sinne heute den Rücken zugekehrt. Schlagzeug spielt er nur noch in seiner Freizeit. Der Sozialpädagoge leitet heute ein Jugendhilfe-Projekt im heimischen Baden-Württemberg.

