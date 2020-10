Lisha & Annemarie Eilfeld: Nur noch Wut! Ihre Freundschaft liegt in Scherben

Beim gestrigen Spiel mussten die Paare in einem Hühnchen-Kostüm Eier auf einem Löffel balancieren und daraus anschließend Schnee schlagen. "Annie, brauchen wir das Eiweiß oder das Eigelb", fragte Lisha ihre Verbündete Annemarie um Rat. Doch die wollte der Konkurrenz keinen Tipp geben. Ein Unding für Lisha! "Heute weiß ich auf jeden Fall, wer Freund und wer Feind ist!", schimpfte die Blondine. "Ich schwöre auf alles: Hätte Annemarie mich bei diesem Spiel gefragt, hätte ich nicht mal eine Sekunde gezögert, es ihr zu sagen." Doch die Sängerin war sich keiner Schuld bewusst. "Ich brauchte einfach meine Luft in dem Moment. Ich war so konzentriert."