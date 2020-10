Lisha und Lou: Aggressions-Problem! Jetzt soll ihr DAS helfen

Sie brüllt, beleidigt und bedroht, was das Zeug hält. Im "Sommerhaus der Stars" zeigt sich Lisha extrem aggressiv und unberechenbar. Eine Eigenschaft, die die Zuschauer sprachlos macht. Sie prangern ihr Verhalten an und wollen sogar weitere Sendungen mit ihr boykottieren.

Und auch die Mitstreiter von Lisha und Lou sind von ihren Wutausbrüchen und dem Hass schockiert. Diana Herold erklärte gerade sogar in einem Interview: "Wenn man so sehr in seinem Herzen verletzt ist, der Hass so groß ist, schaltet leider auch das Hirn ab. Wir sahen bei solchen Ausrastern das verzweifelte, verletzte Kind, was sie dringend heilen sollte." Und genau das will sie nun tun...

