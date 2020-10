Lisha & Lou: Jetzt kommt ihre dunkle Vergangenheit ans Licht!

Sie und Ehemann Lou sind in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen und mussten sich schon früh auf der Straße behaupten. "Ich habe gar keine Zündschnur. Bei mir geht's direkt los", erzählt Lisha jetzt im Interview mit RTL. "Ich war früher wirklich in Schlägereien verwickelt und das nicht selten." Sie wurde wegen Körperverletzung sogar zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Und Lou war in einige Prügeleien verwickelt.