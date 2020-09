Lisha & Lou: Jetzt packen sie die ganze Wahrheit über das "Sommerhaus" aus!

In ihrem neuesten Youtube-Video klären Lisha und Lou jetzt auf. "Fake ist dort gar nichts. Alles, was ihr seht, ist tatsächlich passiert", stellt Lisha klar. Trotzdem sind die beiden über den Schnitt der Sendung überhaupt nicht glücklich. "Ihr müsst euch das so vorstellen: Ihr sitzt auf eurer Coach. Auf einmal bricht ein Typ bei euch ein, kommt zu euch, hält euch eine Knarre an den Kopf. Ihr wehrt euch, nehmt ihm die Knarre weg und schießt ihm aus Notwehr in den Kopf. Alles, was RTL davon übrig lässt ist, wie ich auf meiner Coach sitze, die Knarre in der Hand halte und jemanden erschieße. Es wird rausgeschnitten, dass diese Person eingebrochen ist, die Waffe mitgebracht hat und mich bedroht hat. Genauso ist es momentan im 'Sommerhaus'", erklärt die Youtuberin.