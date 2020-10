Lisha & Lou: Knallharte Ansage nach dem Mobbing-Skandal!

„Die Menschen, die in ihrem Leben noch NICHTS gerissen habe, sind zu 90% die, die auf andere mit dem Finger zeigen. Würden alle Menschen der Welt, all die Zeit, die sie für ANDERE opfern, in sich selbst investieren, gäbe es so viel weniger Missgunst. Denn wer Erfolg hat, wer liebt und geliebt wird, ist glücklich! Und wer glücklich ist, hat weder Zeit noch Interesse an dem Leben anderer.“

Lisha & Lou