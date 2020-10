Lisha & Lou: Schlussstrich nach dem "Sommerhaus der Stars"!

Trotz der ganzen Hass-Nachrichten gibt es jedoch auch viele Zuschauer, die Lisha und Lou für ihre authentische Art feiern. Gerade erst haben die beiden die 400.000-Follower-Marke auf Instagram geknackt. "Wir hätten niemals im Leben damit gerechnet, dass wir so viele neue und tolle Menschen in unserer Community haben werden", schreibt das Paar auf ihrem Account. "Gerade weil wir (vor allem Lisha) ANDERS sind. Laut! Für viele ZU direkt, eine Aussprache mit der nicht jeder klarkommt.... ABER! Es ist echt! Uns ist es egal, wem es TO MUCH ist. Umso mehr freut man sich über die, die es verstehen und feiern."