Liv Tyler schwört auf die "New York Diät"

Im Interview mit dem Fitnessmagazin "Shape" verrät Tyler: "Vier Wochen vor jedem Dreh mache ich die 'New York Diät', die mein langjähriger Coach David Kirsch entwickelt hat. Sie ist perfekt, wenn man in kurzer Zeit viel Gewicht verlieren will - aber auch ganz schön hart!", gibt die "Jersey Girl"-Darstellerin zu bedenken und erklärt, wie das strikte Ernährungsprogramm funktioniert: "Die Regeln sind ziemlich streng: Kein Alkohol, kein Brot, keine Milchprodukte, kein Zucker, keine Früchte oder fetthaltige Speisen. Dafür viel Eiweiß-Omelette, Fisch, viel Gemüse und zwei Protein-Shakes am Tag. Das Ganze verteilt auf fünf Mahlzeiten täglich, um den Stoffwechsel auf Trab zu halten." Neben der Ernährung sorgt zudem ein intensives Fitnessprogramm dafür, dass die Pfunde schmelzen. "Es ist ein dreistündiges, intensives Programm pro Tag, auch an den Wochenenden! Dafür verbrennt man bis zu 2.000 Kalorien täglich", weiß die Aktrice den Lohn der Mühen zu schätzen. Tyler trennte sich 2008 von dem britischen Musiker Royston Langdon, mit dem sie fünf Jahre verheiratet war. Ihr gemeinsamer Sohn Milo wurde 2004 geboren. © WENN