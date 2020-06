Liz Hurley entschuldigt sich ständig

Staffel der US-Serie die New Yorker Medienmagnatin "Diane Payne". Einige ihrer Texte seien ihr so unangenehm, dass sie nicht anders kann, als sich bei ihren Kollegen wie Blake Lively, Leighton Meester und Chace Crawford zu entschuldigen. Liz Hurley: "Einige Szenen sind wirklich abstoßend, weil meine Rolle so richtig fies ist. Charmant zu einigen, aber zu anderen wiederum ganz schön gemein. Also sage ich nach dem Dreh immer 'Oh, das tut mir so leid." © WENN