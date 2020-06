Liz Kaeber & Co.: Bachelor-Girls feiern Reunion!

Das beste Beispiel dafür liefert nun Liz Kaeber (22), die auf ihrer Facebook-Seite und süßes Gruppenbild von sich und vier weiteren Bachelor-Damen nämlich Samantha Abdul , Susanna Resnikova, Alexandra Tzimas und Liesa-Marie Schmidt postet.

Einträchtig sitzen die fünf in einem Straßencafe und entspannen sich bei frühlingshaften Temperaturen. "Reunion der Extraklasse! Wir genießen die Sonne und gönnen uns etwas Leckeres. So happy, dass wir uns alle hier an diesem wunderbaren Ort wieder sehen!"

Nach bösem Blut klingt das nun wirklich nicht. Und wer weiß, vielleicht wurde ja sogar fleißig über Bachelor Olli und seinen neuen Beziehungsstatus gelästert...