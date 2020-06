Liz Kaeber: "Ich bin in keiner Weise perfekt!"

Täglich erhält die Krankenschwester etliche Komplimente zu ihrer sympathischen Art, dem guten Modegeschmack und ihrem schönen Aussehen. Doch auf Facebook stellt die Blondine jetzt klar, dass auch sie ihre Makel hat.

"Ich bin immer so fassungslos und erstaunt, was für ein tolles Feedback ich von Euch erhalte", gibt Liz zu. "Ihr sollt aber auch wissen, dass ich nicht perfekt bin, in keiner Weise. Wie jeder von uns, habe ich auch meine kleinen Problemzonen! Auch ich gehe nicht ständig gestylt aus dem Haus oder kann ohne Schminke vor die Tür gehen, ohne mich dabei wohl zu fühlen."

Offen gibt sie zu, was sie unter anderem nicht an sich mag. "Meine Haare sind nicht die tollsten, keinesfalls füllig, daher benutze auch ich ab und an Haartressen um das Haar fülliger aussehen zu lassen. Meine Haut ist auch nicht immer ebenmäßig und frei von Unreinheiten, auch ich habe diese Probleme!!", so die 23-jährige. "Ganz wichtig, fühlt euch wohl wie ihr seid und lasst euch nicht beeinflussen!" Eine tolle Message, mit der sich Liz sicherlich noch mehr Sympathiepunkte bei ihren Fans sichert.