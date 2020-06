Liz Kaeber kann wieder aufatmen: Ihrem Hund geht’s besser!

Die Ex-Bachelor-Gewinnerin erkundigte sich bereits nach Erfahrungen mit einer Chemotherapie bei Hunden und befürchtete das Schlimmste. Doch jetzt gibt sie endlich Entwarnung: Ihrem Hund Gizmo geht’s wieder besser!

„Wenn man an etwas ganz fest glaubt und die Hoffnung nicht aufgibt, dann geschehen Wunder“, zeigt sich die 23-jährige erleichtert. „Ich wollte es Euch wissen lassen, da ihr so lieb an UNS geglaubt habt und für mich da wart! Gizmo ist einer von ganz Wenigen, bei dem der Tumor gutartig war/ist. Mir fehlen jegliche Worte für meinen heutigen Gefühlsausbruch!“

Überglücklich bedankt sich Liz für all die lieben Zusprüche ihrer Fans der letzten Tage und bezeichnet den tierärztlichen Befund als ein absolutes Wunder. Endlich hat die Blondine wieder Grund zum Lächeln und postet prompt ein Strahlefoto auf Instagram mit den Hashtags #enjoy #life!