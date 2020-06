Liz Kaeber & Marc Eggers: Sind sie ein Paar?

Dass Oliver Sanne auf Blondinen steht, ist kein Geheimnis. Aber wie es aussieht hat auch Liz Kaeber einen Typ. Marc Eggers sieht ihrem Ex ähnlich, ist ebenfalls Model und engagiert sich im Fitness-Bereich. Außerdem versuchte er sich als Schauspieler und war in der RTL-Soap "Berlin Models" zu sehen.

Nun soll vor allem die Bachelor-Gewinnerin viel von ihm sehen, was auch ihren Nachbarn nicht verborgen blieb. Sie sollen ein Paar sein: "Ich habe Marc letztens hier bei Liz gesehen. Die beiden haben ein Techtelmechtel", so einer davon gegenüber der InTouch.

Mit seinen ehemaligen Kollegen versteht Liz Kaeber sich sehr gut: Sie kuschelte auf einer Veranstaltung mit Julian FM Stoeckel.

Mehr zu den Ex-Bachelor-Kandidatinnen lest ihr in der neuen InTouch, ab Donnerstag am Kiosk.