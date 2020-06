Liz Kaeber: So findet sie den neuen Bachelor Leonard Freier!

stand sie noch in Los Angeles für die RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ vor der Kamera, um Bachelor Oliver Sanne für sich zu gewinnen. Liz Kaeber verdrehte ihm damals so sehr den Kopf, dass sie die allerletzte Rose von ihm bekam.

Eine Beziehung entstand hinterher leider trotzdem nicht.

Die aktuelle Staffel kann Liz dieses Jahr wieder aus Sicht der Zuschauer mitverfolgen. Dass sie letztes und nicht dieses Jahr dabei war, erleichtert sie unglaublich. Denn wie sie ihren Fans jetzt exklusiv verrät, hat sie für den aktuellen Bachelor Leonard Freier so gar nichts übrig! „Der Leonard reizt mich nicht so. Der hat nicht so einen krassen Humor“, gesteht sie in ihrem neusten Facebook-Video. „Der ist sehr langweilig.“

Doch der mangelnde Humor ist nicht der einzige Kritikpunkt, den Liz an Leonard zu äußern hat. „Und ich hätte tatsächlich schon ein Problem damit, weil er ein Kind hat. Ich finde es immer schön, wenn man sowas das erste Mal mit seinem Partner zusammen erlebt. Und das ist halt schwierig“, findet die hübsche Blondine. Auch wenn sie erst 23 Jahre jung sei, sei das Thema Kind trotzdem schon sehr präsent für sie. „Ich könnte mir durchaus vorstellen jetzt schon Mutti zu werden.“ Da fehlt dann wohl nur noch der richtige Mann an ihrer Seite!