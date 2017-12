Löwe beißt Löwin in Zoo tot - die Zuschauer müssen alles ansehen!

Einfach nur schrecklich! In einem niederländischen Zoo hat ein Löwe eine Löwein getötet - die Zuschauer mussten alles mit ansehen!

Besonders für kleinere Kinder dürften die grausamen Szenen ein Schock gewesen sein. Vor den Augen haben die beiden Tiere in dem Zoo in Arnsheim miteinander gekämpft. Später war die Löewin tot! Was genau aber passiert ist, ist bis jetzt noch unklar - an der Stelle waren keine Kameras und auch Mitarbeiter waren dort nicht anwesend.

Das Löwen miteinander kämpfen, sei nichts ungewöhnliches. Dennoch sind Todesfälle dabei selten: "Aber oft ist das spielerisch, und ein tödliches Ende ist sehr selten", sagt ein Mitarbeiter des Zoos. Der Löew ist in dem Zoo geboren, die Löwin kam vor ein paar Jahren aus einem Zoo. Sie soll auf dem niedrigsten Platz in der Rangordnung gewesen sein.