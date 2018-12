Löwenzahn-Star Ursula Staack: Schock-Diagnose!

Mittlerweile ist Ursula Staack 75 Jahre alt - und hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Sie bekam die Schock-Diagnose Parkinson.

Ursula Staack: Parkinson!

Gegenüber "Bild" spricht Ursula Staack jetzt ganz offen über die schreckliche Erkrankung. "Mein linker Arm ist besonders betroffen. Jetzt schlucke ich täglich verschiedene Tabletten. Was soll’s. Ich kann es ja nicht ändern", so der "Löwenzahn"-Star.

Peter Lustig ist gestorben

Doch obwohl sie eine Diagnose verkraften muss, die den meisten Menschen den Boden unter den Füßen wegreißen würde, versucht sie positiv an die Sache ranzugehen.

Ursula Staack: Auch im Job läuft es nicht rund

Trotz Krankheit und höherem Alter will sich Ursula Staack offenbar noch nicht zur Ruhe setzen. Obwohl es beruflich defintiv besser laufen könnte. Doch die Schauspielerin will sich nicht unterkriegen lassen. "So ist es im Alter. Jetzt habe ich einen Manager. Das wird wieder", so Ursula selbstbewusst gegenüber "Bild". An positiver Einstellung mangelt es ihr jedenfalls nicht!