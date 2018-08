Logan Paul: Brutale Prügel-Attacke auf seinen Vater Greg!

Am 25. August ist es endlich soweit! Die Youtuber Logan Paul und KSI steigen in den Boxring, um sich den Kampf des Jahres zu liefern. Doch Pauls Vater Greg musste schon vorher harte Schläge einstecken...

Youtuber Logan Paul und KSI liefern sich den Boxkampf des Jahres!

Greg Paul wurde von einem Fremden geschlagen

Auf der Pressekonferenz zum Kampf kam es zum Eklat. KSI beleidigte nicht nur Logans Freundin Chloe Bennet, sondern auch seinen Vater Greg. "Wie hat dein Vater es eigentlich geschafft, gleich zwei strunzdumme Kinder auf die Welt zu bringen? Was ist falsch mit seinem Sperma?", fragte KSI provozierend in die Menge. Und weiter: "Du hast behauptet, dass du mich im Kampf locker schlagen würdest. So ein Scheiß! Du bist ein alter Mann. Aber ich bin mir sicher, dass du gerne mit diesen kleinen Mädchen, mit denen du rumknutschst, in den Boxring steigen würdest. Du kranker Versager." Autsch, das hat gesessen! Doch für Greg kam es noch dicker. Als er die Location verließ, kam ein Unbekannter von hinten angerannt - und schlug ihm auf den Hinterkopf.

Hat Greg Paul den Angreifer provoziert?

Wenig später meldete sich Yotuber Izadi, der gut mit Logans Bruder Jake befreundet ist, zu Wort. Er behauptete, dass KSIs Bruder Deji für die Prügel-Attacke verantwortlich ist. "Du hast deine Fans angefleht, jemanden der Pauls anzugreifen. Jetzt hast du ein richtiges Problem mit mir." Bei dem Streit wurden nämlich auch die Auto der Brüder beschädigt. "Ich bin hinter dir her. Wage es nicht noch einmal, meine Freunde zu verletzen!", drohte er ihm.

Das ließ Deji natürlich nicht auf sich sitzen. Im einem Video sagte er, dass Greg die Fans zuerst angegriffen hat. "Er hat angefangen. Verklagt mich doch! Aber ihr werdet damit nur euer Geld verschwenden. Ich bin unschuldig“, rechtfertigte er sich.

Hoffentlich kommt es beim Kampf zwischen Logan Paul und KSI nicht zu noch mehr Ausschreitungen...