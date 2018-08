Logan Paul & KSI: Heftige Attacke kurz vor dem Boxkampf!

Reddit this

Kurz vor dem großen Boxkampf zwischen den Youtubern Logan Paul und KSI werden nochmal schwere Geschütze aufgefahren. KSI veröffentlichte jetzt einen fiesen Diss-Track, um seinen Gegner in die Knie zu zwingen!

Logan Paul & KSI: So könnt ihr den Boxkampf sehen

KSI teilt wieder gegen Logan Paul aus

Vor fünf Tagen stellte er das Musikvideo zu seinem Song "On Point" online. Darin bekommt Logan Paul gehörig sein Fett weg. Der Clip beginnt damit, dass ein falscher Logan mit Freund Evan, seinem Manager und seiner Assistentin lachend einen Wald verlässt. Eine Anspielung auf Logans umstrittenes Video, in dem er die Leiche eines Selbstmörders filmte. Als plötzlich KSI vom Himmel schwebt, rennt er panisch davon. Eine wilde Hetzjagd beginnt. In einer Szene liegt sogar Logans Kopf auf dem Esstisch...

13 Millionen Klicks in 5 Tagen

Der Song geht im Netz gerade durch die Decke. Bisher haben schon über 13 Millionen Leute das Musikvideo angeklickt. Dass KSI darin stark an Thanos aus "Avengers: Infinity War" erinnert, ist kein Zufall. Schließlich schlägt der Superheld alle Gegner mit seiner Faust in die Flucht. Genauso wie es KSI auch im Boxring machen will!

Logan Paul: Brutale Prügel-Attacke auf seinen Vater Greg!

Es ist nicht KSIs erste verbale Attacke! Bereits auf einer Pressekonferenz holte er zum Rundumschlag aus. "Wie hat dein Vater es eigentlich geschafft, gleich zwei strunzdumme Kinder auf die Welt zu bringen? Was ist falsch mit seinem Sperma?", schrie KSI in die Menge. Als er dann noch seine Freundin Chloe Bennet beleidigte, verließ Logan sauer die Bühne.

Ob der Boxkampf auch so deutlich ausgehen wird? Die Antwort gibt’s am 25. August!