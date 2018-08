Reddit this

Logan Paul & KSI: So könnt ihr den Boxkampf sehen

Let's get ready to rumble! Am 15. August liefern sich die Youtuber Logan Paul und KSI endlich den langersehnten Boxkampf. InTouch Online klärt für euch die wichtigsten Fragen!

Youtuber Logan Paul und KSI liefern sich den Boxkampf des Jahres!

Wo findet der Fight statt?

In der Manchester Arena vor rund 21.000 Zuschauern. In der berühmten Halle kämpften schon Größen wie , Amir Khan und David Haye gegeneinander. Die Tickets kosten zwischen 34 und 516 Pfund (ca. 38 - 578 Euro). Im Februar 2019 wollen sich Logan und KSI ein zweites Mal in den USA die Ehre geben. Wo genau, steht aber noch nicht fest.

Wie kann ich das Event sehen?

Wer nicht live dabei sein kann, muss nicht traurig sein. Der Kampf wird per Livestream auf übertragen. Für 6 Pfund (ca. 6,72 Euro) könnt ihr alles auf dem offiziellen Account "KSIvLogan" mitverfolgen. Die Vorbereitungen sind sogar kostenlos.

Wer sind die Kommentatoren?

Vor kurzem gab KSI auf seinem Twitter-Account bekannt, dass es drei Kommentatoren geben wird. Die britischen Youtuber True Geordie, Laurence McKenna und Joe Weller. Gegen letzteren ist KSI bereits 2017 in den Ring gestiegen. Außerdem wird der legendäre Ring-Sprecher Michael Buffer dabei sein, um mit seinem ikonischen Satz "Let's get ready to rumble" den Kampf einzuläuten.

Gab es eine Pressekonferenz?

Ja, in London und Los Angeles. Und diese gaben schon einen kleinen Vorgeschmack. Die beiden gingen sogar so doll aufeinander los, dass Logan wütend das Mikro auf den Boden schmiss - und die Bühne verließ. Wir sind gespannt, wer beim richtigen Kampf mehr Schläge einstecken kann...