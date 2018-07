Reddit this

Logan Paul: So hübsch ist seine Freundin Chloe Bennet!

Gerüchte gab es schon länger, jetzt ist es offiziell: Skandal-Youtuber Logan Paul und Schauspielerin Chloe Bennet sind ein Paar! Auf der Comic-Con in San Diego standen die beiden jetzt das erste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich.

Am Filmset hat es gefunkt

Schon vor ein paar Tagen verkündeten sie die frohe Nachricht via Twitter. Doch nicht alle Fans waren darüber begeistert. Auf die Frage "Warum datest du bloß so einen Typen", reagierte die 26-Jährige gelassen. "Weil er nett, kreativ, witzig, lebhaft, neugierig, lustig und einer meiner besten Freunde ist. Für viele Leute macht das keinen Sinn, aber das muss es auch nicht. Er hat mein Leben zu einem besseren gemacht. "

Gefunkt hat es am Set von "Valley Girl". Anschließend tauchte Chloe immer wieder in den Videos von Logan auf. Als dann auch noch Knutsch-Fotos durch die Presse gingen, schien das Liebesglück besiegelt zu sein. Doch Logan stritt die Beziehung immer wieder ab. "Wir sind gute Freunde. Ich finde, dass Freunde auch mal rummachen dürfen", verteidigt er sich damals auf Youtube.

Logan angelt sich eine Superheldin

Chloe Bennett ist keine Unbekannte. Sie ist erfolgreiche Schauspielerin, spielt eine der Hauptrollen in der Superheldenserie "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.". Vor ihrer TV-Karriere war sie Popsängerin. Ihre Debütsingle "Uh Oh" veröffentlichte die Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln auf Englisch und Mandarin.