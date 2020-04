Logan Williams: Teenie-Schauspieler mit nur 16 Jahren gestorben

Im Alter von nur 16 Jahren ist der kanadische Teenie-Star Logan Williams am Donnerstag völlig überraschend verstorben. Seine Mutter machte die traurige Nachricht nun öffentlich. Die Familie sei "am Boden zerstört", erklärte sie. Woran Logan Williams starb, ist noch nicht klar.

Die Kollegen trauern um Logan Williams

Bekannt wurde Logan Williams durch seine Rolle des Barry Allen in der Superheldenserie "The Flash". Auch seine Serien-Kollegen trauern um den jungen Schauspieler. "The Flash"-Hauptdarsteller Grant Gustin schreibt: "Ich war nicht nur von Logans Talent, sondern auch von seiner Professionalität am Set beeindruckt. Meine Gedanken und Gebete sind jetzt, in dieser unvorstellbar schweren Zeit, bei ihm und seiner Familie."

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kanada kann seine Familie nur im kleinen Kreis Abschied nehmen. Ein zusätzlicher Schlag für Logans Familie.

