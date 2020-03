Loiza Lamers: "Let's Dance"-Drama! Wirft sie jetzt hin?

Eigentlich dachte Loiza Lamers (25), dass sie die schlimmsten Zeiten ihres Lebens längst hinter sich hätte. Das holländische Model wurde als Junge geboren. Doch schon als Kind spürte Lucas, wie sie damals noch hieß, dass er im falschen Körper steckte. Bereits mit 6 bekam er Hormonbehandlungen, mit 18 schon die operative Umwandlung zur Frau. Bis dahin durchlebte Lucas/ Loiza einen furchtbaren Leidensweg. „Meine Eltern und meine engsten Freunde haben mich immer unterstützt – aber in dem holländischen Dorf Driel haben das nicht viele akzeptiert. Ich wurde dafür gemobbt, bespuckt und verprügelt von Unbekannten auf der Straße“, gestand sie.

Loiza Lamers bekommt fiese Kommentare

Sie gewann als erstes Transgender-Model weltweit 2015 „Holland’s next Topmodel“, wird in ihrer Heimat seither längst geliebt und bewundert. Doch jetzt, als Kandidatin von „Let’s Dance“, muss sie erneut, neben all dem Stress, gemeine Anfeindungen ertragen. Dabei tanzt sie mit Profi-Partner Andrezej Cibis (32) einfach himmlisch! Leidenschaftlich, sexy, mit viel Rhythmusgefühl und superweiblich! „2 Auftritte mit reichlich Tränendrüsen-Alarm – hoffentlich geht es jetzt endlich ums Tanzen!“, so ein Zuschauer nach ihrem öffentlichen Geständnis bösartig. „Man merkt sehr deutlich, dass sie als Junge geboren wurde. Man sieht es. Aber sie war für mich schon von Anfang an unsympathisch und tanzen kann sie auch nicht besonders gut“, schreibt eine andere „Let’s Dance“-Begeisterte.

Loiza Lamers nackt: So sexy ist das Transgender-Model nach der OP

Andere werden so richtig gemein: „Ich sehe immer einen großgewachsenen Mann“, lästert einer. Und: „Jetzt ist DER auch noch weiter!“ oder: „Alles klar, ich mag IHN nicht!“ Jahrelang musste Loiza darum kämpfen und leiden, endlich eine Frau sein zu dürfen und auch als solche akzeptiert zu werden – wie sehr müssen solche Kommentare von ignoranten Zuschauern schmerzen, die sie einfach nicht als solche wahrnehmen wollen! Wird sie an den bösen Angriffen nach all dem, was sie jahrelang durchmachen musste, zerbrechen?