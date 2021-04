Lola Weippert: Morddrohungen bei "Let's Dance"

Mit Tanzpartner Christian Polanc (42) gibt sie Vollgas, schwärmt laut "Intouch": "Ich bin so unendlich glücklich und dankbar, hier zu sein!“ Doch sobald die Lichter ausgehen und Lola das TV-Studio verlässt, dürfte die Freude einem mulmigen Gefühl weichen – denn die Radiomoderatorin hat nicht nur Fans, sondern auch Feinde: Im Netz wird Lola aufs Übelste bepöbelt, gemobbt und fertiggemacht! Doch was der 24-Jährigen richtig Angst macht: Auf Instagram erhält sie sogar Todes-Drohungen! "Wir werden dich aufschlitzen!" oder "Hoffe, du erkrankst elendig an Krebs und deine Eltern auch!", heißt es unter anderem. Für Lola ein absoluter Albtraum! "Ich bekomme jeden Tag Hassnachrichten. Es ist so schlimm, was mittlerweile in den sozialen Netzwerken stattfindet!", berichtete sie jetzt im Interview mit RTL. Und die Anfeindungen richten sich nicht nur gegen Lola selbst, sondern auch gegen ihre Liebsten: "Die Nachricht 'Ich stech deinen Freund ab' war für mich definitiv die härteste, weil ich Angst hatte, dass da tatsächlich irgendeiner bei meinem Freund vor der Tür steht und ihn abstechen will."