Loona & Andrej Mangold: Gefühlsausbruch - Sie kann es nicht länger für sich behalten

Andrej ist fertig mit den Nerven

"Danke, Luna, dass du für mich da warst. Immer diese Flashbacks. Wie lange wird mich der Shit noch verfolgen?! Ich hoffe, ihr konntet jetzt den Hintergrund verstehen und wie Reality-TV auch funktionieren kann. Wenn die Produktion will, kann sie dich zeigen, wie sie will", klagt Andrej mit Tränen in den Augen in seiner Instagram-Story. Außerdem bedankt er sich bei der Produktion "für die Wahrheit inklusive Hintergrund" und dafür, dass keine "reißerische und negative Darstellung für mehr PR" stattgefunden hat.

Auch Luna wird ganz emotional, als sie sich die Szenen im TV ansieht. "Ich wünsche mir, dass alle dich so kennenlernen, wie du wirklich bist. Du bist wirklich ganz, ganz lieb, du bist hilfsbereit, humorvoll und einfach charming mit Augen zum ertrinken. Sende dir Liebe und bin immer für dich da. Bis bald hier auf Mallorca."

Andrej kann es kaum erwarten, Loona wieder in seine Arme zu schließen. "Große Schwester. Freue mich, dich bald wiederzusehen auf Mallorca", schwärmt er und schickt ihr zahlreiche Küsschen-Emojis. Wie süß!