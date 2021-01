Loredana & Estefania Wollny: Krankheits-Lüge aufgedeckt

Bei Familie herrscht mal wieder Chaos! In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" treibt ein unbekanntes Tier sein Unwesen auf dem Dachboden. Immer wieder werden die Mädels nachts von den lauten Geräuschen geweckt. Wenig später hat Peter eine Vermutung: Ein Marder hat sich im Haus eingenistet. Weil einige ihrer Kinder nicht wissen, wie das Tier aussieht, kommt Silvia auf eine Idee. Sie will sich mit der ganzen Familie einen Marder im Zoo anschauen. Doch Estefania und Loredana haben darauf so gar keine Lust...