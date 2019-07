Loredana Wollny: Baby-Überraschung!

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Erst vor einer Woche gaben sich Sarafina Wollny und Peter Heck das Jawort! Nun die nächste Sensation bei der -Kult-Familie!

Sarafina Wollny & Peter Heck: Schock News nach der Hochzeit!

Ist Loredana Wollny schwanger?

Via teilt nun ein Foto mit ihren Fans, welches für jede Menge Baby-Spekulationen sorgt! Der Grund: Loredana ist auf dem Foto zu sehen, wie sie vor einer traumhaften Stadt-Kulisse in Richtung Sonne guckt und dabei ihre Hand auf ihrem Bauch hält. Dazu kommentiert die Tochter von : "Sie beneiden deine Ziele, weil sie selbst keine haben." Lässt Loredana mit diesem Post etwa die Baby-Bombe platzen und verkündet, dass sie schwanger ist?

Welches Foto bei Loredans Fans die Baby-Gerüchteküche zum Brodeln bringt, seht ihr im VIDEO:

Loredanas Fans sind sie sicher!

Wie unter dem Post der Wollny-Tochter deutlich wird, haben ihre Fans zu dem Bild eine eindeutige Meinung. So kommentieren sie: "Babyyyy" sowie "Ist es Absicht, dass es so aussehen soll, als ob du schwanger bist? Hand auf dem Bauch, so ein bisschen nach vorne gestreckt?" Ob Loredanas Community mit den Baby-Spekulationen wohl richtig liegt? Die Tochter von Silvia Wollny gab dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also gespannt sein...