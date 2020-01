Loredana Wollny: Bittere Klatsche für Dieter Wollny!

Das wird das Herz brechen! Seit 2012 ist der Ex-Mann von Silvia Wollny von der Bildfläche verschwunden und kein Teil der Familie mehr. Wie groß die Kluft zwischen Dieter und seinen Kindern jedoch wirklich ist, zeigt einer der jüngsten " "-Posts von ...

Silvia Wollny: Krankenhaus-Schock! Diese Bilder sind alarmierend

Loredana Wollny schießt gegen Dieter

Via "Instagram" teilt Loredana nun ein Bild mit ihren Fans, welches sie mit dem Freund ihrer Mama zeigt. Loredana drück Harald dabei einen dicken Kuss auf die Wange. Eigentlich ein niedlicher Schnappschuss. Doch die Bildunterschrift wird ihrem Vater Dieter einen herben Schlag versetzten. So kommentiert Loredana: "Love you Daddy". Gekrönt wird das Ganze von einem roten Emoji-Herz. Autsch! Was Papa Dieter wohl darüber denken wird? Loredanas Fans zeigen sich jedenfalls sichtlich begeistert...

Die Fans von Loredana stehen hinter ihr

"Oh man, was eine Liebeserklärung", "Daran sieht man das Familie eben nicht immer aus Blut besteht... Ich find es meeeega, dass du Harald als deinen Daddy siehst" sowie "Auch ein Stiefvater kann zum Papa werden. Hatte ich auch leider ist er vor 11jahren gestorben", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Loredana finden lassen. Ob Loredana wohl jemals wieder den Kontakt zu ihrem leiblichen Vater Dieter suchen wird? Wir können definitiv gespannt sein, wie es bei den Wollnys weiter geht...

