Loredana Wollny: Bittere Neuigkeiten nach der Verlobung

"Der will nur Fame werden, mehr nicht. Sorry, aber unverständlich einfach. Am Ende lässt er sie eh sitzen", schreibt ein Instagram-User. Ein anderer meint: "Das gibt wieder Kohle von RTL 2". Noch ein anderer kommentiert: "Wird ja immer schlimmer bei euch. Man Mädchen, du bist noch ein Kind."

Das sind nur wenige der Kommentare, die sich unter dem süßen Verlobungspost finden lassen. Für Loredana sicher ein Schlag ins Gesicht. Lange Zeit hat sie ihren Freund und auch ihr Baby deswegen aus der Öffentlichkeit rausgehalten.

Zum Glück gibt es aber auch viele Fans, die sich einfach nur für den TV-Star freuen! Und die gratulieren ihr von ganzem Herzen. "Lass dir nichts sagen. Glückwunsch!! Wenn man sich bereit dafür ist fühlt, ist es immer richtig", ermutigen sie die Tochter von Silvia Wollny.