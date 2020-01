Loredana Wollny: Bitterer Beauty-Schock!

Oh je! Traurige Nachrichten von Loredana Wollny! So hat sich die Tochter von Silvia Wollny das neue Jahr sicherlich nicht vorgestellt...

Das Loredana Wollny ihr Leben mit ihren Fans gerne via "Social Media" teilt, ist definitiv nichts Neues. Doch jetzt das Traurige! Unter einem ihrer jüngsten Posts muss sich die Tochter von nun einer harten Anfeindung stellen...

Loredana teilt zuckersüßen Schnappschuss

Via " " postet Loredana nun ein Foto für ihre Fans, welches sie mit ihrer niedlichen Nichte zeigt. Dazu kommentiert die Wollny-Tochter: "Meine Liebe". Ihre Lippen formt Loredana dabei zu einem Kussmund, um ihren Anhängern einen dicken Knutscher zu schicken. Eigentlich ein zuckersüßer Schnappschuss! Einige ihre Fans zeigen sich davon jedoch weniger begeistert. So kommentiert ein User: "Geh mal zum Arzt, mit deinen Lippen stimmt was nicht." Autsch! Harte Worte, welche die übrigen Fans von Loredana nicht lange auf sich sitzen lassen...

Loredanas Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Hater-Kommentar deutlich wird, kann sich Loredana voll und ganz auf die Unterstützung ihrer treuen Follower verlassen. So kontert ein wütender Anhänger zurück: "Geh mal zum Psychologen, mit deiner Persönlichkeit stimmt was nicht." Ebenfalls heißt es weiter: "Soooo hübsch" sowie "Schönes Bild". Was Loredana über die fiese Anfeindung denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich diese nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer...

