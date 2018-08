Loredana Wollny: Dramatischer Zusammenbruch!

Es sollte ein lustiger Ausflug mit der Familie werden, doch der endete für im Drama! Denn die kleine brach plötzlich im Freizeitpark zusammen!

Silvia Wollny: Drama um Tochter Estefania

Loredana Wollny ist zusammengebrochen

Loredana Wollny und ihre Familie verbrachten einen entspannten Tag in einem niederländischen Freizeitpark. Die Wollnys wollten dort ein langes Wochenende verbringen. Doch schon am ersten Tag der Schock. Nach einer Achterbahnfahrt bricht Loredana plötzlich zusammen. Die 13-Jährige muss sich hinlegen, kann nicht aufstehen, wirkt völlig neben sich. ist natürlich sofort in großer Sorge! Sie bricht in Tränen aus!

"Wenn ich sehe, dass mein Kind, das ich über alles liebe, Schmerzen hat, tut mir mein Herz weh", so die Elffach-Mama unter Tränen.

Loredana wird sofort von Sanitätern behandelt. Silvia kann das alles nicht mitansehen! "Das können viele vielleicht nicht verstehen, aber ich ertrage es nicht, wenn eines meiner Kinder Schmerzen hat. Ich kann dann einfach nicht daneben stehen und zusehen. Es ist ja eine andere Bezugsperson dabei. Wäre sie jetzt alleine, wäre ich natürlich da", erklärt sie traurig.

Ist Loredana Wollny ernsthaft krank?

Es ist nicht das erste Mal, dass Loredana Wollny einfach so zusammenbricht. Schon vor einigen Wochen soll sie beim Shoppen bewusstlos geworden sein. Einfach so! Im Krankenhaus konnte man allerdings nichts feststellen.