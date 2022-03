Loredana Wollny: Große Sorge nach diesem Instagram Post

Einige ihrer Fans sind von Loredanas Wollnys Abnehmerfolgen beeindruckt und schreiben Kommentare, wie "Das hast du ganz toll gemacht und kannst stolz auf deinen Ehrgeiz sein. Siehst gut aus." auf der anderen Seite werden jedoch auch Stimmen laut, die eher besorgt als zusprechend klingen. Ein Fan schreibt entsetzt: "Rutscht komplett in die Magersucht hinein." Harte Vorwürfe für die 18-Jährige. Geht sie mit ihrem Abnehm-Ehrgeiz wirklich zu weit?

Bislang ließ Loredana die Spekulationen unkommentiert. Doch sie ist nicht die einzige in ihrer Familie, die mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird. Auch ihre Schwestern zeigten sich zuletzt super erschlankt im Netz. Auch bei Lavinia (21) Estefania (19), Sarah-Jane (22) und Sarafina (26) purzelten bereits in Rekordzeit die Pfunde. Was genau ihr Geheimnis für den schnellen Abnehmerfolg ist nicht bekannt, doch auch Mama Silvia schwört zum Beispiel auf Abnehmshakes. "Ja, ich muss eigentlich sagen - das ist empfehlenswert" gab sie vor ihren Followern im Juli vergangenen Jahres zu. Solang die Wollny Töchter einen gesunden Weg gefunden haben, müssen sich Fans sich ja auch keine Sorgen machen.

Das steht auch für Mama Silvia im Vordergrund. Wie stolz sie auf ihre große Rasselbande ist, erfährst du im Video: