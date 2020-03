Loredana Wollny: Große Sorge um sie und Schwester Estefania!

Reddit this

Oh je! Hat sich das gut überlegt? Via "Instagram" teilt die 16-Jährige nun ein Foto, welches bei einigen ihrer Fans überhaupt nicht gut ankommt...

Sylvana Wollny: Drama um Tochter Celina-Sophie!

Loredana Wollny ist mit Schwester Estefania unterwegs

Obwohl momentan immer wieder dazu geraten wird, dass man sich zu Hause aufhalten soll, haben Loredana und Estefania scheinbar beschlossen, einen Schwestern-Tag einzulegen. So postet Loredana nun ein Bild, auf dem sie zu sehen ist, wie sie mit ihrer Schwester Estefania im Partner-Look vor einem Spiegel in der Öffentlichkeit posiert. Eigentlich ein schöner Schnappschuss. Doch die aktuelle Zeit heizt Loredanas Fans dazu an, sie mit einigen Negativ-Kommentaren zu bombardieren...

Loredanas Fans sind in Sorge

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Loredana mit ihrem Post bei ihren Anhängern überhaupt nichts ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Wo ist der Mundschutz", "Passt auf euch auf" sowie "Ab nach Hause". Oh je! Doch zum Glück sind die meisten Kommentare positiv gestimmt: "Bist voll hübsch" sowie "Models", ist ebenfalls unter dem Bild zu lesen. Was Loredana über die Negativ-Kommentare denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu.

