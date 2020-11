Loredana Wollny: Großes Drama um ihren neuen Freund!

Loredana kann die ganze Aufregung nicht verstehen. "Ich bin es ja gewohnt, dass Mama mir bei meinen Outfits immer reinredet. Aber ich fand es völlig okay. Und mir muss es ja gefallen und nicht Mama. Mich nervt das total!" Dabei will Silvia ihren jüngsten Spross nur beschützen. "So kann ich das Kind nicht auf die Straße lassen. Ich möchte doch nur die schützende Hand über sie halten. Auch wenn sie jetzt sauer auf mich ist..." Ob sich Mutter und Tochter wieder versöhnen werden? Das erfahrt ihr Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Ihr könnt nicht abwarten? Die nächsten beiden Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie " könnt ihr HIER bereits jetzt bei TVNOW streamen. *

Ist Sarafina endlich schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: