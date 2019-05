Loredana Wollny: Herber Tiefschlag für Papa Dieter Wollny!

Reddit this

Na das ist mal eine Ansage! In einer überraschenden Beichte lässt Loredana Wollny ihren Gefühlen nun freien Lauf und schießt damit hart gegen ihren leiblichen Vater Dieter Wollny...

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys. Seit Jahren herrscht zwischen und seiner Ex Funkstille. Auch die Kinder des einstigen -Pärchens haben zu ihrem Vater keinen Kontakt mehr. Wie verfahren die Situation zwischen Dieter Wollny und seiner Familie jedoch wirklich ist, zeigt nun ein Post von ...

Calantha Wollny: Schock-Beichte über Vater Dieter Wollny

Loredana Wollny schießt gegen Papa Dieter Wollny

Pünktlich zum Vatertag meldet sich Loredana Wollny zu Wort und teilt einen süßen Glückwunsch-Post mit ihren Fans. Auf dem Bild ist allerdings nicht ihr leiblicher Vater Dieter Wollny zu sehen, sondern der neue Partner von Silvia Wollny, Harald Elsenbast. Seit fünf Jahren sind Silvia und Harald bereits ein Paar. Dazu kommentiert Loredana: "Du bist in schweren Zeiten immer da! Du hast immer alles für uns getan wie durch dick und dünn. Du bist immer da, wenn man dich braucht. Du bist für mich der Papa, den ich nie hatte und ich bin froh, dich zu haben." Autsch! Papa Dieter werden diese Zeilen sicherlich hart treffen. Loredanas Fans hingegen pflichten der Wollny-Tochter bei...

Loredanas Fans stehen hinter ihr

Wie unter dem Post deutlich wird, kann sich Loredana voll und ganz auf den Zuspruch ihrer treuen Fans verlassen. So kommentieren diese: "Harald ist der Beste Papa den man sich wünschen kann" sowie "Harald ist auch ein guter Ersatz Vater." Was Dieter Wollny darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Ex von Silvia Wollny dazu noch kein Statement ab.