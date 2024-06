Loredana Wollny: Ist sie wieder schwanger? Servet packt aus!

Loredana Wollny (20) geht voll und ganz in ihrer Rolle als Mama auf. "Du bringst jeden mit deinem wunderschönen Lächeln zum Lachen! Geht es einem schlecht, bist du die beste Medizin. Du machst alles so toll und lernst jeden Tag etwas Neues", schwärmte sie erst kürzlich über ihren Sohn Aurelio. Immer wieder kursieren Gerüchte, dass sich der Kleine bald über ein Geschwisterchen freuen darf. Was ist dran? Jetzt spricht Loredanas Verlobter Servet (24) Klartext...