Loredana Wollny: Jaa, es ist offiziell!

Loredana heizt die Gerüchteküche an

In den letzten Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Loredana ihr Herz verschenkt hat. So postete sie des Öfteren Bilder von sich, die sie mit einem unbekannten Boy an ihrer Seite zeigten. Für ihre Fans definitiv Grund genug, um die Liebesgerüchteküche um Loredana Wollny anzuheizen. Die Tochter von wurde immer wieder mit neuen Fragen konfrontiert, ob sie und der Junge jetzt ein Paar sind. Doch während sich Loredana dazu weitestgehend bedeckt hielt, scheint sie nun ihr Liebesgeheimnis zu lüften...

Loredana lässt sie Bombe platzen

Mit ihrem jüngsten -Post will Loredana ihren Fans scheinbar Klarheit verschaffen. So kommentiert sie ein Foto, auf dem sie erneut dem Unbekannten zu sehen ist, mit liebevollen Worten: "Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mein Herz so schlagen lässt, wie du es kannst." Wie süß! Und auch Loredanas Familie scheint in ihr Liebes-Glück schon eingeweiht zu sein. So postet Schwester Estefania zu dem Schnappschuss: "Zu viel liebe Mäusken. Spaaaasssss, sehr sehr süß!" Definitiv eindeutige Worte! Mal sehen, wann uns Loredana mit dem nächsten Pärchen-Foto überraschen wird!

