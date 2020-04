Loredana Wollny: Jetzt kommt die süße Wahrheit ans Licht!

Seit Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Loredana Wollny ihr Herz verschenkt hat. Ein jetzt aufgetauchtes Foto könnte nun Klarheit verschaffen...

Loredana teilt süßen Schnappschuss

Via " " teilt nun ein Foto mit ihren Fans, welches für ordentlich Aufsehen sorgt. Auf dem Schnappschuss ist sie nämlich zu sehen, wie sie sich mit einem unbekannten Boy an ihrer Seite zeigt. In den letzten Wochen teilte Loredana schon des Öfteren Bilder von sich und dem geheimnisvollen Jungen an ihrer Seite. Zu ihrem jüngsten Post kommentiert Loredana jetzt: "Das Paradies besteht aus vielen kleinen Augenblicken des Glücks. Mein Glück bist du." Für ihre Fans glasklar: Loredana und der Junge an ihrer Seite sind ein Paar!

Die Fans von Loredana Wollny sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Loredana damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Ihr passt so toll zusammen!!! Schönes Pärchen", "Viel Glück euch zwei" sowie "Ich wünsche euch beide weiterhin viel Glück", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Bild von Loredana finden lassen. Was Mama wohl zu dem Glück ihrer Tochter Loredana sagt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...

