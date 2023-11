Loredana Wollny: Keine Hochzeits-Clinch und Baby-Zoff! Zwischen Servet und ihr herrscht dicke Luft

Mit "Madame" ist ihr Freund gemeint. Wieso Servet dagegen ist? Der will lieber erst einmal heiraten und dann ein weiteres Kind bekommen. Schließlich machte er der Blondine erst in diesem Jahr einen romantischen Heiratsantrag am Strand - die Reihenfolge ist für den Türken somit ganz klar. Loredana möchte aber beide Kinder bei der Hochzeit dabei haben, damit sie ihren Eltern die Ringe überreichen und sich später auch an das Ereignis erinnern können. Puh, hier ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen...