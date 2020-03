Loredana Wollny: Liebes-Hammer!

Schwebt im Liebes-Glück? Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Loredana einen Freund an ihrer Seite hat. Nun scheinen sich die Indizien dafür zu zuspitzen!

Loredana teilt Kuss-Foto

Erst kürzlich sorgte Loredana Wollny mit einem Kuss-Foto, welches sie bei " " teilte, für ordentlich Aufsehen. So postete sie ein Bild von sich und einem unbekannten Boy, der ihr einen dicken Kuss auf die Wange drückte. Dazu kommentierte Loredana einen "Herz-Emoji". Was zwischen Loredana und dem Unbekannten läuft, wollte sie damals auf Fragen ihrer Fans nicht verraten. Aber auch jetzt, nach einigen Wochen, scheinen Loredanas Anhänger immer noch neugierig zu sein, ob sie in festen Händen ist, oder nicht.

Loredanas Fans sind neugierig

Wie unter dem jüngsten Post von Loredana deutlich wird, brennt ihren Anhängern vor allem eine Frage unter den Nägeln: ist die Wollny-Tochter vergeben? So heißt es auch unter dem Bild: "Hast du einen Freund?" Doch auch jetzt hüllt sich die 16-Jährige weiterhin in Schweigen. Ob Loredana ihr Herz wohl an den unbekannten Boy verschenkt hat, der immer wieder in ihrem "Instagram"-Account auftaucht? Wir können definitiv gespannt sein, ob sie demnächst ihr Liebes-Geheimnis lüften wird?

