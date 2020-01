Loredana Wollny: Liebes-Hammer! Ist ER ihr neuer Freund?

Reddit this

hatte in letzter Zeit kein Glück mit der Liebe. Letztes Jahr gab sie die Trennung von ihrem Freund bekannt. Seitdem ist die Wollny-Tochter Single. Hat sich das mittlerweile etwa wieder geändert?

Zeigt Loredana Wollny hier ihren neuen Freund?

Auf zeigt die 15-Jährige jetzt zwei Bilder mit einem unbekannten Jungen. Dazu schreibt Loredana die verdächtigen Worte: "Viele Menschen treten in dein Leben, aber nur einige besondere unter ihnen hinterlassen auch Spuren in deinem Herzen." Klar, dass die Fans sofort hellhörig sind. "Ist das dein Freund oder nur ein Kumpel?", "Oh sie ist verliebt" und "Seid ihr zusammen? Wenn ja, good luck", spekulieren sie unter dem Post.

Sarafina & Peter Wollny: Großes Drama in den Flitterwochen!

Loredana Wollny will ihren besten Freund heiraten

Bisher meldete sich Loredana zu den Liebes-Spekulationen noch nicht zu Wort. Sollte Loredana ihren Traummann nicht finden, hat sie jedoch schon einen Plan B. Bei der Hochzeit von Schwester Sarafina fing sie den Brautstrauß. "Ich habe den Brautstrauß nur gefangen, weil mein bester Freund meinte, dass er mich heiratet, wenn ich den fange", erklärte sie. Gut möglich, dass der Junge auf dem Bild tatsächlich ihr bester Freund ist. Loredana wird das Liebes-Rätsel sicherlich bald aufklären.

