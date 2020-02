Loredana Wollny: Nackt-Skandal um die 15-Jährige!

ist mit ihren 15 Jahren das Nesthäkchen der Familie. Doch ein kleines Kind ist sie schon lange nicht mehr! Auf zeigt sie gerne, was sie hat. Das kommt nicht bei allen gut an...

Zum Karneval veröffentlicht die Tochter von Silvia Wollny ein Bild von sich in ihrem Kostüm - und das ist ganz schön sexy! Loredana trägt einen Rock, der knapp über dem Hintern endet. Dazu kombiniert sie ein Army-Hemd und lange Kniestrümpfe. Vielen Followern ist der Look viel zu freizügig für eine 15-Jährige. So schreiben sie: "Wie alt bist du???", "Nur billig" und "Sarah-Jane darf mit 21 Jahren nur wenig Alkohol (am liebsten gar keinen) trinken, aber mit 15 darfst du so rausgehen? Da passt doch was nicht."

Doch viele Fans nehmen Loredana in Schutz. "Finde es nicht schlimm, was sie trägt… Schließlich war Karneval und so läuft man nicht jeden Tag rum", findet eine Userin. Eine andere schwärmt: "Ein sehr schönes Foto von dir. Du hast eine gute Figur." Ob Mama Silvia das wohl genauso sieht? Wahrscheinlich schon. Sonst hätte sie ihre Tochter in diesem Outfit wohl nicht auf die Straße gelassen...

