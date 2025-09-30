Loredana Wollny: „Nicht alles leicht” – Sie meldet sich bei ihren Fans
Loredana Wollny und ihr Mann Servet erwarten ihr zweites Baby. Eine Zeit, die nicht nur voller Glück ist…
Loredana Wollny und ihr Mann Servet erwarten Baby Nr. 2.
© RTLZWEI
Loredana Wollny (21) und ihr frisch angetrauter Ehemann Servet könnten eigentlich nicht glücklicher sein. Erst vor wenigen Monaten haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Nun erwarten sie nach Söhnchen Aurelio (2) ihr zweites gemeinsames Baby. Doch die Zeit ist nicht nur von Leichtigkeit geprägt.
Loredana Wollny hat offenbar in de Schwangerschaft zu kämpfen
Mitte August machte Loredana ihre Schwangerschaft öffentlich. „Wir dürfen dieses unbeschreibliche Glück noch einmal erleben – unser zweites Wunder ist unterwegs”, schwärmte sie zu einem Foto, dass sie an der Seite von Servet zeigte, der seine Hand sanft auf ihrem Babybauch gelegt hat. Doch schon wenige Wochen später erklärte sie: „Diese Zeit ist voller Sorgen, voller Ängste und voller schlafloser Nächte. Manchmal fühlt es sich an, als würde uns die Last erdrücken […] Auch wenn wir auf unserem Weg gerade viele Ängste und Zweifel spüren, du gibst mir das Gefühl, niemals allein zu sein. Mit dir an meiner Seite wird aus Angst Mut, aus Schmerz Hoffnung und aus Tränen Liebe.”
Was genau sie in der Schwangerschaft belastet, dazu hat sie bisher geschwiegen. Nun meldet sie sich erneut zu Wort.
Liebeserklärung an Servet
Zu einem Pärchenfoto schreibt die Tochter von Silvia Wollny (60): „In letzter Zeit war bei uns nicht alles leicht –viele Herausforderungen, viele Emotionen, viele Momente, die uns geprüft haben. Aber genau das macht unsere Liebe so stark.
Dieses Bild zeigt mir, wie fest wir zueinander gehören – mit Blick nach vorne, voller Hoffnung und mit dem Wissen, dass wir alles schaffen, solange wir zusammen sind.”
Es scheint so, als sei die Zeit der Sorge noch immer nicht vorbei. Doch eines ist ganz sicher: Auf Servet kann sich Loredana immer verlassen. Er gibt ihr in der schweren Zeit Kraft und steht ihr zur Seite. In guten, wie in schlechten Zeiten …