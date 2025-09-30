Loredana Wollny: „Nicht alles leicht” – Sie meldet sich bei ihren Fans

Mitte August machte Loredana ihre Schwangerschaft öffentlich. „Wir dürfen dieses unbeschreibliche Glück noch einmal erleben – unser zweites Wunder ist unterwegs”, schwärmte sie zu einem Foto, dass sie an der Seite von Servet zeigte, der seine Hand sanft auf ihrem Babybauch gelegt hat. Doch schon wenige Wochen später erklärte sie: „Diese Zeit ist voller Sorgen, voller Ängste und voller schlafloser Nächte. Manchmal fühlt es sich an, als würde uns die Last erdrücken […] Auch wenn wir auf unserem Weg gerade viele Ängste und Zweifel spüren, du gibst mir das Gefühl, niemals allein zu sein. Mit dir an meiner Seite wird aus Angst Mut, aus Schmerz Hoffnung und aus Tränen Liebe.”